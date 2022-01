Movistar afronta un ambicioso 2022 pese al adiós de Alejandro Valverde

El manager del Movistar Team, Eusebio Unzué, aseguró en la presentación de los equipos masculino, femenino y de eSports del conjunto español para 2022 que deben ser "ambiciosos" en base a las mejoras vistas en 2021 y con unos refuerzos, en el equipo masculino, pensados para reforzar el liderato de Enric Mas y dar la mejor despedida posible a Alejandro Valverde, que usará su 'última Bala'.

"Estamos obligados a ser ambiciosos y sobre motivos reales. Este 2021 vivimos la progresión de muchos de nuestros jóvenes, que ya están preparados para que lleguen momentos muy interesantes al equipo. La llegada de los nuevos va a ser un refuerzo muy interesante, y por otro lado la confirmación y progresión de Enric nos hace confiar en que es un hombre más seguro de sí mismo, preparado para liderar este equipo y con el objetivo de ganar las grandes vueltas", manifestó Unzué.

Desde Alicante, donde el equipo está concentrado en esta pretemporada, Unzué reconoció también que será un 2022 especial por el adiós de Alejandro Valverde. "Será el cierre de Alejandro y queremos seguir aprovechando el privilegio de seguir disfrutando un año más de lo que aporta a este equipo. Tenemos que seguir todos motivados y de la mano al camino que Alejandro nos marca, de seguir disfrutando de la bicicleta", apeló.

Y es que se va un ciclista que les ha dado más de 130 victorias en tres lustros. "Desde que llegó hace casi 19 años, y desde el primer año, allí donde íbamos con él teníamos opción de ganar. Ha sido un gran privilegio poder compartir con él tantos años y tantos sacrificios y alegrías, con esa gran persona que es Alejandro. Ha hecho tener a un país ilusionado con él muchos años", señaló Unzué.

El manager del equipo telefónico aseguró que Valverde acudirá al Giro de Italia con el objetivo mínimo de lograr alguna etapa y, en cuanto a la general, quizá mire más a la Vuelta a España, que será su última gran ronda dado que este año no estará en el Tour de Franica.

"Efectivamente, en el Giro es ir con Alejandro y con Iván. De partida, viendo como están ambos, pensamos en luchar por la general y en el caso concreto de Alejandro me gustaría que disfrute y nos haga disfrutar de cualquier manera. No es la idea partir ya con el objetivo de que pelee por la general, aunque sabiendo lo ambicioso que es no cabe duda que empezará como terminó. Me limitaría a pensar en que disfrute y a ver si tiene suerte y ganar una etapa, sería más que suficiente", apeló.

En un evento de presentación que tuvo lugar, pese a ser virtual, en el Estudio Michael Robinson de TBS/Movistar+ en Madrid --con Pedro Delgado y Mónica Marchante como presentadores-- y en Almería, con la presencia de varios miembros del equipo español, el encargado de presentar el nuevo maillot, de la firma La Passione, fue el escalador Carlos Verona, quien destacó su comodidad y belleza.

Entre las grandes novedades y las incorporaciones de Movistar Team en su 43ª temporada en el ciclismo profesional están los fichajes para el equipo masculino de Alex Aranburu, Will Barta, Max Kanter, Oier Lazkano, Vinícius Rangel, Óscar Rodríguez, Iván Sosa y el regreso de Gorka Izagirre.

Valverde cuelga la bicicleta en 2022

Alejandro Valverde (Movistar Team) afronta este 2022, año de su retirada como profesional tras una larga y exitosa carrera, con ilusión y con ganas y con la voluntad de disfrutar de cada carrera sin pensar todavía en que será su 'última bala'.

"La ilusión sigue estando ahí, y estar motivado y centrado y pensando en que lo puedo hacer, las ganas no se van de un día para el otro, de golpe. Tengo muchísima ilusión, cuesta un poco asimilar que es el último año pero queda mucho por delante y no pienso aún en la retirada. Voy a disfrutar todo al cien por cien", aseguró a los medios tras la presentación del Movistar Team 2022.

Valverde, en su última temporada como profesional después de tres lustros siendo referencia y líder del Movistar, afrontará Giro de Italia y Vuelta a España en un calendario "muy bonito". "Al no hacer el Tour, tenemos tiempo para hacerlo bien en los dos sitios. Y lo de terminar en el Mundial, no lo sé, pero si todo va bien sería bonito correrlo", reconoció.

"Me gustaría ser recordado como un gran ciclista que dio todo por este deporte y que ha disfrutado muchísimo del deporte, y hecho disfrutar a la gente. Me quiero retirar agradecido, y quiero que me acompañe la salud y no las lesiones. Sueño con eso, me quedaría súper contento de retirarme con público, después de la trayectoria tan bonita que me ha dedicado este deporte", se sinceró.

Y tiene claro que esta vez no habrá un año más de prórroga. "No, no, ya va a ser mi último año, no hay necesidad de alargar más con 42 años, aunque esté bien de forma. Mi ciclo está ya suficientemente cumplido, y luego a dedicarme a otras cosas. No todo es competir en esta vida, pero siempre vinculado a este equipo, a mi familia. Pero seguir corriendo no tiene sentido", manifestó.