Mikel Landa deja Movistar y ficha por el Bahrain Merida

El ciclista alavés Mikel Landa correrá en la filas del Bahrain Merida desde 2020, tal y como anunció este lunes el equipo asiático.

El escalador vasco deja el Movistar después de dos temporadas en la escuadra española, y sustituirá al italiano Vincenzo Nibali.

A sus 29 años será uno de los jefes de filas del potente equipo de Oriente Medio, con el que correrá las grandes vueltas en la próxima campaña.

En este curso, Landa concluyó en cuarta posición en el Giro de Italia y fue sexto en el Tour de Francia, donde también ganó el Premio de Combatividad en la etapa 15.

El gerente general del Bahrain Merida, Brent Copeland, señaló este lunes que "es un inmenso placer que le demos la bienvenida a Mikel a nuestro equipo; es un piloto que aporta emoción a las carreras con sus increíbles habilidades de escalada, lo que lo convierte en uno de los corredores más competitivos para las grandes vueltas".

En la misma nota del equipo, Mikel Landa se mostró "muy orgulloso" de llegar al equipo y dijo sentirse "emocionado" por los próximos desafíos.

