Arnaud Démare correrá desde ya con el Arkea; Magnus Cort ficha por el Uno-X

Démare ya puede correr con Arkea

El ciclista francés Arnaud Démare vestirá los colores de Arkéa-Samsic desde este martes 1 de agosto de 2023 después de haber llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas.

Démare agradeció a su exequipo, el Groupama-FDJ, por haber liberado de sus últimos meses de contrato: "Es lo mejor que me puede pasar para pasar página rápidamente, y proyectarme hacia el futuro". Démare no oculta su ilusión con este "nuevo capítulo en mi carrera" dentro "de un equipo que cree en mí y me motiva".

Magnus Cort ficha por el Uno-X

El danés Magnus Cort Nielsen (EF Education), vencedor de etapa en Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta, pasará a formar parte del equipo noruego Uno-X tras firmar un contrato hasta 2026.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Magnus Cort ???? 30 years.



?? Ringerike GP 2014

?? Himmerland Rundt 2014

?? 6x @lavuelta stages

?? 1x @giroditalia stage

?? 2x @LeTour stages

+++



Confirmed racer for Uno-X until the end of 2026.#developmentpic.twitter.com/guqy4jB6LC — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 1, 2023

Cort Nielsen (Ronne, 30 años) formaba parte del equipo EF Education-EasyPost desde 2020 y fue pieza clave del equipo, por lo que se trata de un fichaje con amplias expectativas.

En su palmarés figuran 6 victorias de etapa en La Vuelta, 2 en el Tour de Francia, 1 en el Giro lograda este año, y 2 en la París-Niza, hasta completar un total de 26 victorias como profesional.

Magnus Cort representará a Dinamarca en el próximo Mundial en ruta que tendrá lugar entre Edimburgo y Glasgow el próximo domingo 6 de agosto.