McNulty gana en solitario y Roglic se viste de líder

El ciclista estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ha ganado la quinta etapa de la París-Niza, disputada entre Saint-Just-Saint-Rambert y Saint-Sauveur-de-Montagut sobre 188,8 kilómetros, siendo el más fuerte de la fuga en una jornada con cambio de líder, siendo ahora Primoz Roglic (Jumbo-Visma) el portador del maillot amarillo.

McNulty demostró estar ya recuperado de una caída previa y se metió en la escapada buena del día. En ella, esperó a las rampas del Col de la Mure para atacar a sus compañeros de escapada e irse en solitario en los poco más de 30 kilómetros que tuvo, de trabajo y de gozo, hasta meta para lograr su tercera victoria en este 2022.

?? Dernier rescapé d’une longue échappée, ????@BrandonMcNult s’impose en solitaire!

? Revivez le dernier kilomètre.



?? Last remaining rider of a long breakaway, ????@BrandonMcNult wins solo!

?Relive the last kilometre.#ParisNicepic.twitter.com/9PhXYkzKPY