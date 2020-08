Mavi García logra el doblete en el Campeonato de España

La ciclista balear Mavi García ha conquistado este sábado el doblete en el Campeonato de España de carretera que se está celebrando en Jaén, al adjudicarse la victoria en la prueba en línea por delante de Ane Santesteban y Eider Merino, segunda y tercera, respectivamente.

García se llevó este viernes el título de contrarreloj y hoy ha puesto la guinda a su excelente actuación en el Nacional de ciclismo. La corredora del Movistar ha demostrado su fortaleza y dominio en ambas disciplinas.

La ciclista balear encajó a la perfección un buen número de ofensivas en los primeros compases y a falta de 60 kilómetros decidió dinamitar la carrera con el segundo ascenso al puerto de Mazuecos. Villasante siguió sus pasos y la escapada permitió abrir una diferencia insalvable para cualquiera de sus rivales que, prácticamente, les aseguraba el oro y la plata en meta.

#CEJaen20 | Recital de Mavi García para conquistar el doblete en el Campeonato de España de Jaén



➡️ Santesteban y Merino, plata y bronce

➡️ Sara Martín, oro en categoría sub23

Por detrás, se formaron varios grupos: una primera formación con Alicia González, Eider Merino, Irene Méndez y Sara Martín y otra algo más retrasada con Sheyla Gutiérrez, Lidia Iglesias, Mireia Trias, Paula Suárez y Montalvo. Finalmente, ambos grupos terminaron uniéndose, pero nada pudieron hacer por dar caza a García y Santesteban.

Finalmente, Mavi García esperó a la última escalada a Mazuecos, en los diez últimos kilómetros, para asestar el ataque definitivo. "Este doblete me hace muy feliz. La verdad que hoy me sentía muy fuerte, pero quizá no tanto como para responder a todos los ataques que han empezado a producirse en los primeros kilómetros", dijo García en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Las ciclistas del Movistar Team se estaban moviendo una tras otra y en el siguiente ascenso hemos hablado Ane y yo para endurecer la carrera. He preferido entenderme con Ane, abrir hueco y que nos lo jugáramos en el ascenso final", añadió Mavi García una vez que recibió el maillot de campeona de España.

Por su parte, Sara Martín también logró el doblete en la categoría sub-23 por delante de la combativa Mireia Trias, prometedora ciclista del Massi-Tactic, que vendió cara la victoria. El tercer escalón del podio perteneció a Paula Sánchez.