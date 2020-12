Mark Cavendish regresa al Deceuninck-Quick Step

El ciclista británico Mark Cavendish regresará al Deceuninck-Quick Step, donde ya corrió entre 2013 y 2015, en 2021, después de una temporada sin victorias en el Bahrain McLaren, ha confirmado este sábado la escuadra belga.

"Mark Cavendish, uno de los ciclistas más condecorados de la historia, regresa a Deceuninck-Quick Step después de cinco años", señaló el Deceuninck-Quick Step a través de un comunicado.

