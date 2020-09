Marc Hirschi se consagra en el Muro de Huy

El suizo Marc Hirschi (Sunweb), de 22 años, una de las grandes revelaciones del Tour de Francia y reciente bronce mundialista en Imola, se confirmó en el Muro de Huy con un triunfo incontestable en la 84 edición de la Flecha Valona, prueba del World Tour disputada sobre un recorrido de 202 kilómetros.

El ciclista de Berna, después de ganar una etapa en el Tour y subir al podio del Mundial, remató una temporada excepcional con una poderosa victoria en la cima del Muro de Huy, donde atacó a 150 metros de meta para levantar los brazos por delante del francés Benoit Cosnefroy (Ag2r) y del canadiense Michael Woods (Education First).

El Kylian Mbappé del ciclismo mundial, como define a Hirschi su representante y compatriota Fabian "Espartaco" Cancellera, sobresalió por delante de todos los favoritos al triunfo, muchos procedentes del Tour de Francia y del Mundial, en momento dulce de forma.

�� Check out the highlights of Flèche Wallonne 2020 and the stunning victory of @MarcHirschi ���� at the top of Mur de Huy ⛰ #FlecheWallonnepic.twitter.com/PNdshAtE2P