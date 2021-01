La Madrid-Lisboa Non Stop tendrá lugar del 2 al 4 de julio

La prueba de bicicleta de montaña Non Stop Madrid Lisboa, abierta a todo tipo de aventureros de la especialidad, se disputará del 2 al 4 de julio con salida en Villanueva del Pardillo y llegada en Alenquer.

La octava edición vuelve a su escenario tras un 2020 en el que la aventura transibérica no se pudo celebrar a causa de la pandemia de covid-19. Los participantes de la Non Stop se enfrentarán a un recorrido de 770 kilómetros en un máximo de 55 horas. Todo ello en un formato lineal que no incluye paradas obligatorias.

En solitario o en equipos de hasta 4 personas se podrá tomar parte en esta aventura. Los grupos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Las categorías corporate (grupos formados por empleados de la misma empresa) y embajador (grupos de personas del mismo municipio) volverán a estar presentes.

Otra de las novedades para esta edición es la participación de las e-bikes. Este tipo de bicicletas deberá someterse a controles horarios de salida y solo tendrá permitido recargar o sustituir las baterías en las estaciones de hidratación y en el punto de Monte da Pedra. Para esta edición podrán tomar la salida un total de 20 equipos en esta modalidad.

En cualquiera de las categorías de la Non Stop, ciclistas, bicicletas y naturaleza quedan unidos en una prueba que combina exigencia y satisfacción a partes iguales y donde los participantes se solidarizan entre ellos para conseguir llegar a meta dentro del tiempo máximo permitido.

La Non Stop está considerado como uno de los retos más destacados a nivel mundial en la práctica del ciclismo y del MTB. Es una prueba abierta a todo tipo de aficionados a la BTT con espíritu de aventura y con ganas de disfrutar de este deporte a través de un reto sin precedentes.