Laporte impide alcanzar la gloria a un imperial Lazkano en A Través de Flandes

El francés Christophe Laporte (Jumbo Visma), firmó la victoria en solitario en la 77 edición de la clásica belga A Través de Flandes disputada entre Roeselare y Waregem, con un recorrido de 183.7 km, en la que fue segundo tras protagonizar la larga escapada de la jornada el español Oier Lazkano (Movistar).

Esta vez nadie le tuvo que regalar la victoria a Christophe, como hizo Van Aert con el ciclista galo el pasado domingo en Wevelgem. En Waregem levantó los brazos con todas las de la ley, con un ataque a falta de 4 km que nadie pudo contestar. Laporte (La Seine sur Mer, 30 años) se mostró combativo a la hora de luchar contra la escapada de 4 en la que Lazkano estuvo inmerso hasta el final, y a la hora de rematar fue implacable.

Christophe Laporte ???? takes the victory in #DDV23 after a late attack! ?? #DDVmenpic.twitter.com/8pJDThKB3t