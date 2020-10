Javier Guillén: “Que se confine un lugar, no quiere decir que no se puedan realizar actividades profesionales"

Después de que el gobierno anunciase el estado de alarma y las nuevas medidas de seguridad y restricciones, las preguntas no han hecho más que sucederse en relación a qué pasará con el deporte profesional y si se puede ver afectado de alguna manera.

En el caso del ciclismo, el director de La Vuelta España, Javier Guillén, ha asegurado que estas restricciones en el horario, el toque de queda desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, “no tiene por qué suponer un problema”.

“Todas las Comunidades Autónomas ya han establecido restricciones y La Vuelta empezó con restricciones. Se ha hecho una excepción. Que se confine una población, no quiere decir que no se puedan realizar actividades profesionales o deportivas”, señala.

Destaca que no tiene noticias de que “La Vuelta se pueda ver afectada”. “Lo que se ha dicho es que es un estado de alarma de cogobernanza con las Comunidades Autónomas y lo que vemos es que establecen restricciones de movilidad entre las diez y las once de la noche, y seis y siete de la mañana, por lo que si no hay nada más, a nosotros no nos afectaría al desarrollo de la carrera”, indica.

Por último, explica que el desarrollo de La Vuelta es “bueno” y que la gente está “respetando las medidas”. “Nosotros ya estamos en una carrera sin público, ya hemos restringido el acceso del público en los puertos de montaña. Afortunadamente la gente está haciendo caso. Nosotros lo que queremos es que haya carrera. En este momento no puedo decir que vaya a haber algo que afecte a La Vuelta”, finaliza.