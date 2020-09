El Ineos saca la chequera para olvidar el desastre del Tour: Porte, Daniel Martínez, De Plus y Adam Yates

El equipo Ineos Grenadiers ha confirmado este viernes los fichajes, de cara a la temporada 2021, de Tom Pidcock, Laurens De Plus, Dani Martínez y de Richie Porte, que regresa a la que fue su 'casa' antes de irse al Trek-Segafredo.

El director del equipo, Sir Dave Brailsford, aseguró que con estos fichajes serán más fuertes en un panorama ciclista que ha cambiado y está más igualado. "La intensidad de la competencia aumenta y cada vez es más difícil ganar. Estamos disfrutando de este desafío y nos enfocamos en volver más fuertes", apuntó. "Los propios ciclistas están ahora en el corazón de cualquier equipo y cada uno de nuestros nuevos fichajes será parte clave de la evolución del equipos", auguró.

Continued evolution.



Introducing a quartet of new Grenadiers to complete our 2021 roster:



���� @LaurensDePlus



���� @danifmartinez96



���� @Tompid



���� @richie_porte