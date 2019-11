El Ineos firma cuatro años a la perla española Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez (Granada, 18 años), corredor del Kometa, considerado como una de las joyas de la cantera del ciclismo español, se ha convertido en nuevo fichaje del Ineos para las próximas 4 temporadas.

Rodríguez, dos veces campeón de españa contrarreloj, es un corredor completo, que se adapta tanto a la montaña como a las pruebas cronometradas. En 2018 firmó victorias en la Copa de España, ganó la general de la Bizkaiko Itzulia y enseguida llamó la atención de los equipos más poderosos vistiendo el maillot de la Fundación Alberto Contador.

"To be a part of Team INEOS is incredible. You can see that young riders are doing so well within this team."



We're pleased to announce the signing of exciting young talent Carlos Rodriguez (@_rccarlos)



