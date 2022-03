Higuita resiste en Montjuic y conquista la Volta

El colombiano Sergio Higuita (BORA) resistió los ataques en el circuito de Montjuïc (Barcelona) y se proclamó ganador de la edición 101 de la Volta Ciclista a Catalunya, que terminó con un triunfo de etapa del italiano Andrea Bagioli (Quick-Step) en un sprint reducido.



Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS), que atacó de forma infructuosa en la subida al castillo, se quedó con el segundo cajón del podio tras finalizar a 16 segundos de Higuita en la general y el tercer puesto fue para el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 52.

El ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) ya se encuentra en Italia tras recibir el sábado el alta médica del Hospital Universitari de Girona, en el que estuvo ingresado después de sufrir una parada cardiorrespiratoria al final de la primera etapa de la Volta a Catalunya.

"Sonny Colbrelli regresó a Italia tras ser trasladado ayer desde el Hospital Universitari de Girona. Dadas las condiciones clínicas estables, Sonny Colbrelli recibió autorización para viajar a Italia", informó el Bahrain Victorious sobre el ganador de la París-Roubaix 2021.

