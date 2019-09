El helicóptero de La Vuelta ayuda a localizar una plantación de marihuana en una azotea

La Vuelta ciclista está dando mucho que hablar esta temporada con todos los cambios que está habiendo en el equipo de Movistar, tras las salidas de Carapaz, Landa y Quintana, pero no está siendo lo único de lo que se habla.

En la octava etapa de esta Vuelta, un helicóptero de las cámaras de Televisión Española ha capturado una plantación de marihuana que se encontraba en la azotea de un edificio de la localidad catalana de Igualada (Barcelona).

Las imágenes fueron captadas justo al final de la etapa, donde el alemán Nikias Arndt se coronó como ganador.

Según ha informado el Diari Ara, los Mossos d'Esquadra hallaron las 40 plantas de la azotea y las interceptaron, y todo gracias a las imágenes captadas por el helicóptero de La Vuelta. Las autoridades han informado de que no ha habido por el momento detenidos, ya que el piso estaba vacío, y según aseguran los vecinos del edificio, habían dejado los muebles en la calle.

