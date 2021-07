Greipel anuncia que se retira del ciclismo al final de temporada

El "sprinter" alemán André Greipel, de 39 años, anunció este sábado que pondrá final a su carrera al final de la presente temporada, tras haber conseguido 158 victorias de etapa, un récord.

En un mensaje difundido por su equipo a través de las redes sociales antes del inicio de la vigésima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj entre Libourne y Saint-Émilion, el ciclista aseguró que no seguirá en activo cuando acabe la presente temporada.

Today, @AndreGreipel has an announcement to make.



"I look to the future with a lot of happiness."

___

???? #TDF2021pic.twitter.com/Tr8Iq7PbCT