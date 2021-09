El gran vacío del ciclismo español: primer año en la historia sin victorias en Giro, Tour y Vuelta

El ciclismo español ha firmado en 2021 su peor registro de la historia en el cómputo de las tres grandes, al haber regresado de vacío los ciclistas nacionales sin conseguir ningún triunfo parcial de etapa ni en el Giro de Italia, ni en el Tour de Francia, ni en la Vuelta a España, en lo que se presenta como un negro panorama para los próximos años.

Solo en 1996 un ciclista español no había conseguido un triunfo parcial de etapa en la que todos consideran su carrera y para las marcas comerciales, principalmente las nacionales, es su principal escaparate.



Lo que no había sucedido hasta ahora desde que las tres grandes coinciden en el calendario es que ni en Italia, ni en Francia ni en España alguien hubiese conseguido una etapa. De hecho en ese 1996 fue el catalán Angel Edo el que salvó el pabellón patrio tras vencer en la quinta etapa del Giro disputada entre Metaponte y Crotone.



Movistar, el único equipo español en la máxima categoría del ciclismo mundial, el World Tour, terminó salvando sus muebles particulares y los de los tres equipos invitados, Burgos-BH, Euskadi y Caja Rural-RGA, al anotarse una solitaria victoria a falta de tres etapas para finalizar la carrera española.



Los colores azules de la compañía telefónica inauguraron el palmarés del inédito Altu d'El Gamoniteiru con el triunfo del colombiano Miguel Ángel López. Ese fue todo el bagaje de los equipos españoles, que no de los ciclistas nacionales, en la pugna por conseguir alguno de los 63 triunfos en juego entre las tres grandes.



Otro dato preocupante para el ciclismo español es que en los siete últimos años, desde el tercer triunfo de Alberto Contador en 2014, ningún corredor español ha sido capaz de coronarse como campeón de la Vuelta, un registro que sólo tiene un precedente: entre 1992 y 1997.



En cuanto al balance general de Giro, Tour y Vuelta, el equipo más laureado del pelotón mundial ha sido el Deceuninck-Quick Step, la conocida como "manada de lobos" y formación que firma cada año el mayor número de triunfos, que se hizo con cinco triunfos parciales en el Tour y cuatro en la Vuelta para un total de nueve.



Tras los azules belgas, el Jumbo sumó ocho en total, cuatro en el Tour y otras tantas en la Vuelta, aunque su balance mejora sensiblemente con la victoria en la general de la carera española del esloveno Primoz Roglic.



En tercer lugar se sitúa el Bahrain Victorius con seis victorias de etapa, a lo que añade el mérito de haber ganado en las tres citas, lo mismo que el UAE Emirates con cinco etapas y el amarillo del esloveno Tadej Pogacar, y el Alpecin-Fenix también con cinco.



El Alpecin-Fenix además no pertenece a la máxima categoría, el World Tour, sino que está en la categoría UCI Pro Teams, aunque por ser el primer clasificado de la temporada anterior tiene derecho a hacer el mismo calendario que los World Tour.



De los diecinueve equipos que conforman la categoría World Tour, dos de ellos, Astana y Groupama-FDJ son los únicos que no han estrenado su casillero de victorias de etapa este 2021 en Giro, Tour y Vuelta. A la Vuelta llegaron cuatro equipos con el marcador a cero. El último en borrarlo de su marcador fue el Movistar ganando la decimoctava etapa y previamente lo había hecho DSM, aunque en su caso fue por partida triple.