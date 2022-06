Ganna se lleva la crono del Dauphiné; Van Aert mantiene el liderato

El ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ha ganado la contrarreloj de la cuarta etapa del Critérium du Dauphiné, disputada entre Montbrison y La Batie d'Urfé sobre 31,9 kilómetros, mientras que Wout van Aert (Jumbo-Visma) defendió su maillot amarillo y sigue en lo alto de la general.

Ganna y Van Aert se jugaron la victoria de etapa hasta que el líder de la carrera cruzó la línea de meta con sólo 2,30 segundos más respecto al tiempo del italiano, que pudo al fin respirar después de acomodarse en la 'silla caliente' de líder provisional de la crono.

?? Le champion du monde du contre-la-montre ????@GannaFilippo a tenu son rang et signé le meilleur temps en 35'32" (53,85 km/h). ??



?? Individual time trial world champion ????@GannaFilippo set the best time in 35'32" (53,85 kph). ??#Dauphinépic.twitter.com/hqeXYqDRKQ