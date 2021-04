El exjefe de la Agencia Antidopaje Francesa acusa a Lance Armstrong de llevar un motor en su bicicleta

Después de ser desposeído de sus 7 Tours de Francia tras reconocer el uso durante su carrera deportiva de múltiples sustancias dopantes, lo que le llevo a una sanción, por parte de la AMA, de por vida, Lance Armstrong vuelve a estar en el foco por una nueva acusación, esta vez por el posible uso de un motor en su bicicleta.

Jean Pierre Verdy, el que fuera jefe de la Agencia Antidopaje Francesa, cree que Armstrong pudo utilizar también doping tecnológico durante sus victorias en la ronda gala, según afirma en su libro 'Dopaje: Mi guerra contra los tramposos'.

"Es la mayor estafa con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Me dijeron que no debía atacar a las leyendas, que me encontraría solo, pero si las leyendas se sustentan en algo... Creo que tenía un motor en la bicicleta", dice Verdy. "Los especialistas no entendían cómo era posible su rendimiento, incluso con EPO. Algo andaba mal. No fue la EPO la que marcó la diferencia", asegura.