Evenepoel estrenará el maillot arcoíris el 4 de octubre en la Binche-Chimay

El belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) estrenará su reciente maillot arcoíris de campeón del mundo en ruta el próximo 4 de octubre, con motivo de la prueba belga Binche-Chimay-Binche, Memorial Franck Vandenbroucke.

La 34ª edición de esta semiclásica valona contará con el campeón mundial, según confirmó la propia formación belga y el organizador de la prueba, Jean-Luc Vandenbroucke.

4 October 2022



Binche-Chimay-Binche@EvenepoelRemco’s first race in the rainbow jersey!



Photo: @GettySportpic.twitter.com/3ImKkc5gKz