El español Cristián Rodríguez gana la última etapa y el Tour de Ruanda

El ciclista español Cristián Rodríguez (Total Direct Energie) remató este domingo su victoria final en el Tour de Ruanda con un triunfo en la octava y última etapa, de 75,3 kilómetros con salida y meta en Kigali. El corredor almeriense, que partía como líder en la última jornada, se impuso en la etapa con un tiempo de 2h05:06 y 12 segundos de ventaja sobre el canadiense James Piccoli.

BREAKING:



Cristian Rodriguez from @TDE_ProCycling wins the 13th edition of Tour du Rwanda after winning Stage 8. #TdRwanda2021pic.twitter.com/tbu78tUHRj