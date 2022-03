El eritreo Biniam Girmay hace historia en la Gante-Wevelgem

El eritreo Biniam Girmay Hailu, del equipo Intermarché-Wanty-Gobert, hizo historia este domingo al ganar la 84 edición de la clásica Gante-Wevelgem, disputada sobre 248,8 kilómetros, y convertirse en el primer ciclista de su país que gana una prueba del World Tour.

