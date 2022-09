Daniel Felipe Martínez, segundo colombiano en ganar la Copa Sabatini

El colombiano Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) se adjudicó en un reducido esprint entre cinco corredores la 70 edición de la Copa Sabatini, disputada en un circuito de Peccioli con un recorrido de 198,9 km y un total de 20 cotas, que se decidió con una fuga entre los favoritos.

Daniel Felipe Martínez (Soacha, 26 años) jugó sus bazas en terreno conocido, pues reside por esta zona de Italia. Fue el más rápido entre el grupo selecto que se jugó la victoria en la última recta de Peccioli, ciudad que también da nombre a la prueba. Es el segundo colombiano en ganar esta carrera tras Fabio Duarte.

El colombiano, tercero el miércoles en el Giro de Toscana, se impuso con un tiempo de 4h.55.37, a una media de 40,4 km/h, por delante del noruego Christian Eiking (EF Education), del francés Guillaume Martin (Cofidis), el colombiano Esteban Chaves (EF) y el ruso Alexander Vlasov (Bora Hansgrohe).

El grupo perseguidor entró a 59 segundos encabezado por el italiano del Eolo Kometa Alberto Albanese, donde se encontraba también el vencedor del Giro de Toscana el pasado miércoles, el suizo Marc Hisrchi (UAE).

Persistence pays off for the Colombian who took the perfect line out of the final corner and won the uphill sprint to take the win at #CoppaSabatini ?? pic.twitter.com/E9Cxvis6ih