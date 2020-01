Chris Froome reaparecerá en el Tour de los Emiratos Árabes

El corredor británico Chris Froome (Ineos) reaparecerá en la próxima edición del UAE Tour, la única prueba del calendario WorldTour en Oriente Medio, en los Emiratos Árabes, que se disputará del 23 al 29 de febrero, tras la grave caída en el Criterium del Dauphiné Liberé de junio pasado en la que sufrió múltiples fracturas.

Así lo anunció Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, después del proceso de recuperación de las secuelas que le produjo la caída el 12 de junio del pasado año mientras reconocía la contrarreloj del Dauphiné, que le impidió disputar el resto de pruebas del calendario de 2019, entre ellas Tour, Vuelta y Campeonato del Mundo.

"Estoy realmente emocionado por volver a competir en el UAE Tour. He salido de un buen bloque de entrenamiento en Gran Canaria y espero dar el siguiente paso en mi recuperación y regresar con fuerza", dijo Chris Froome.

Good news! I’ll be back racing at the @uae_tour ����‍♂️���� pic.twitter.com/nR8lfw5YNr