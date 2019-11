Chris Froome pasa por el quirófano de nuevo ante de volver a competir

El ciclista británico de Ineos Chris Froome ha vuelto a pasar por el quirófano este viernes para someterse a una operación prevista durante su fase de rehabilitación tras la grave caída que sufrió en el reconocimiento de la contrarreloj del Dauphiné.

El cuatro veces campeón del Tour de France tranquilizó e informó a sus seguidores con una foto suya tras la operación en la cual se le retiró la placa metálica que se había instalado para reforzar su cadera derecha y las clavijas de su codo derecho. "Perdiendo algo de 'hardware' de mi cadera y mi codo. Me siento un poco aturdido pero todo ha salido perfecto", dijo el corredor británico.

