Chente García Acosta, en El Partidazo de COPE: "Cambiaría todo por ganar una etapa"

Los oyentes deEl Partidazo de COPE pudieron disfrutar este jueves de la entrevista a Chente García Acosta, director del equipo Movistar, que intervino con José Luis Corrochano y con el equipo de Tour en COPE.

El director del Movistar Team, aseguraba tener una sensación "agridulce" de lo acontecido en la etapa del pasado miércoles con Enric Mas en la undécima etapa del Tour. "Yo sabia que Enric estaba muy bien, pero tengo pena de que ayer perdió un poco de tiempo. Se quedó un poco solo con Verona". Además, añadía que tuvo un mal día, de ahí ese resultado. "Había pasado un dia malo, si hubiera agunatado seguramente sería diferente". Puntualizaba en el El Partidazo de COPE que "En el último puerto empezó poco a poco y fue cogiendo rtimo". Matizó que podría haber sido peor.

Sobre si tenía rabia por el resultado de la etapa del pasado miércoles, asegura que no, pero siente pena por Enric Mas: "Me da pena porque Enric está muy bien, lo ha demostrado en las etapas en las que no eran de su terreno, la pena es que no esté más adelante".

"Todo por una etapa"

Chente confesó que cambiaría todo por ganar una etapa en el Tour de Francia. "Veníamos con un objetivo que era el podium pero se nos han esfumado las posibilidades". "Ganar una etapa sería ideal", finalizaba.

"Hay que ser realistas y tenemos que arrancar", puntualizaba. Además se mostraba satisfecho con Mas porque, asegura, que ha vuelto a estar con los mejores.

El clima influye

Las altas temperaturas repercuten en todos los ámbitos incluido el ciclismo y Chente García Acosta aseguraba que durante esta etapa tuvieron que repartir muchísmos bidones de agua. "Ha sido un día de mucho calor, las previsiones se han equivocado, no daban tanto calor. Hemos tenido que pedir bidones a los coches auxiliares", aclaró.

Sobre Pogacar, puntualiza que es humano y que puede cometer errores. Finalizaba elogiando a Vingegaard "está en buena situación y tiene un equipazo. Es muy dificl meterle mano".