Cavendish vuelve a ganar tres años después

El británico Mark Cavendish, el "Expreso de la Isla de Man", considerado uno de los mejores esprinters de la historia, se reencontró con la victoria después de 3 años de sequía al imponerse por velocidad en la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, disputada a través de un recorrido de 144,9 kilómetros con salida y llegada en Konya.

Volvió "Cav", de 35 años, "desaparecido" del podio desde su último triunfo firmado en 2018 durante el Tour de Dubai, nada menos que 1.159 días después de aquella escena brazos en alto. El ciclista del Deceuninck hizo una remontada antológica en la recta final para imponerse al belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) y al alemán André Greipel (Israel Start Up).

A video that will make your day �� pic.twitter.com/Js9xgNZo5n