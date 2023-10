Cavendish alarga un año más su carrera para intentar batir el récord de Merckx en el Tour de Francia

El ciclista británico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) deja aparcada la retirada que anunció en el pasado Giro de Italia para finales de este año y anunció este miércoles su renovación con el equipo Astana para 2024, año en el que intentará batir el récord de victorias de etapa en el Tour de Francia que comparte con el belga Eddy Merckx.

"Uno de los mejores velocistas de la historia del ciclismo, Mark Cavendish, ha decidido aplazar un año más el final de su carrera profesional. Al mismo tiempo, Mark Cavendish y el equipo Astana Qazaqstan han llegado a un acuerdo para la próxima temporada ciclista", anunció el Astana.

Una caída deja a Cavendish sin el sueño de superar a Eddy Merckx El británico, igualado a 34 victorias de etapa con Merckx y que se retiraba a final de año, sufrió una caída camino de Limoges que le ha obligado a abandonar el Tour de Francia. 08 jul 2023 - 16:06

Una bomba que confirmó el ciclista de la Isla de Man. "Bueno, este año anuncié mi retirada, y estaba deseando no tener que levantarme a entrenar todos los días y no estar fuera de casa durante tanto tiempo, sino pasar tiempo con mi familia. Me encanta el ciclismo, me encantan las carreras, sin embargo, estaba contento con esa decisión", empezó a explicarse.

"Pero, obviamente, quedarme fuera del Tour de Francia no era el final de carrera que esperaba. Pero es lo que hay. Junto con el Astana Qazaqstan, hemos crecido increíblemente como equipo este año y nos hemos sentido como en una verdadera familia. Lo primero que me dijo Alexandr Vinokurov allí en el Tour de Francia después de mi caída fue; ¿por qué no haces otro año?", desveló.

Y, tras una primera reacción negativa, el velocista se lo pensó, lo habló con su familia y le animaron a seguir "sólo un año más". "Así que ahora creo que estoy preparado para este año más como corredor profesional, y estoy feliz de poder hacerlo y terminarlo con el equipo Astana Qazaqstan. Me encanta este equipo e incluso más allá del año que viene me gustaría hacer algo más por este proyecto. Sin embargo, esto es una cuestión de futuro", apuntó Mark Cavendish.

Cavendish aparca temporalmente la retirada que anunció en la segunda jornada de descanso del Giro de Italia, con 38 años recién cumplidos y con más de 160 victorias en sus piernas. "Me ha encantado correr cada kilómetro de esta carrera hasta ahora, así que creo que es el momento perfecto para decir que es mi último Giro de Italia y que 2023 será mi última temporada como ciclista profesional", anunció entonces el de la Isla de Man.





Pero el tenerse que retirar en la octava etapa del último Tour de Francia, tras ser segundo en la etapa previa, le dejó con esa 'espinita' clavada de no poder superar el récord de 34 etapas ganadas en el Tour de Francia que actualmente comparte con el belga Eddy Merckx. Y que intentará batir en 2024.

Cavendish se quiere dar un 'último baile' de una temporada entera, centrada en ese Tour 2024 y en ampliar sus 162 victorias como profesional. Campeón del mundo en la cita de Copenhague 2011, es sobre todo un coleccionista de etapas en las tres 'Grandes'; 34 etapas ganadas en el Tour de Francia, 16 en el Giro de Italia y 3 en La Vuelta.