Mark Cavendish cuelga la bicicleta a final de temporada

La carrera de Mark Cavendish entra en el sprint final. El ciclista británico ha anunciado este lunes, en la jornada de descanso del Giro de Italia, el fin a su éxitosa trayectoria como profesional en el Hotel Touring de la localidad de Coccaglio acompañado de su familia.

El ciclista que este año fichó por Astana es el corredor en activo con más triunfos en el pelotón (161). El que fuera campeón del mundo en 2011 ha expresado: "El ciclismo ha sido mi vida por durante 25 años, me ha dado la oportunidad de recorrer el mundo y conocer a muchísimos compañeros y gente maravillosa. El Giro de Italia siempre estará en mi corazón.Me dio la oportunidad de ganar mi primer triunfo en una gran vuelta y por eso he querido anunciar aquí que esta será mi última temporada como profesional." Mark concluyó: "Amo el deporte más de lo que se puede imaginar y no me veo yendo demasiado lejos de eso, eso es seguro.

Cavendish que fue homenajeado por el Giro de Italia este domingo con motivo de su 38º cumpleaños, no ha confirmado cual será su última carrera en el calendario al ser preguntado por los periodistas allí presentes: "No lo sé", dijo.

El esprínter que este año no ha logrado ninguna victoria con la escuadra de Vinokurov tratará de mejorar el récord de victorias (34) que comparte junto a la leyenda belga Eddy Merckx en el Tour de Francia. Entre sus triunfos más importantes se encuentran los Campeonatos del Mundo de 2011 en Copenhague y la Milán-San Remo de 2009, las 53 victorias de etapa en grandes vueltas o los dos maillots verdes de la regularidad en la Grande Boucle.