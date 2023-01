El alemán Bauhaus se lleva el primer sprint de la temporada

El alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) se impuso en una accidentada primera etapa del Tour Down Under, que se disputó sobre un recorrido de 149,9 kilómetros con salida y llegada en Tanunda por delante de Caleb Ewan (Equipo Nacional Australiano) y Michael Matthews (Jayco-Alula).

Bauhaus supo aguantar los ataques del vencedor de la Schwalbe Classic, Caleb Ewan y de Michael Matthews, para hacerse con el primer puesto de la primera etapa de la Vuelta Down Under y estar a la altura de las circunstancias, después de verse involucrado en una de las primeras caídas de la etapa, la más larga, alrededor de Tanunda.

Here is a look at that last kilometer! It's not one to be missed! Amazing win for Phil Bauhaus!@ziptrak | @SantosLtd#TourDownUnderpic.twitter.com/CrQb4MDY6J