Alejandro Valverde se queda a seis segundos de conquistar la Flecha Valona, que fue para Dylan Teuns

El belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious) evitó el sexto triunfo de Alejandro Valverde en la Flecha Valona al ganar el duelo con claridad al murciano, en los últimos metros previos a la cima del Muro de Huy.



Todo parecía indicar que Valverde iba a celebrar su inminente 42 cumpleaños con otro triunfo en Huy, pero las fuerzas de Teuns fueron superiores en el tramo final, donde se decide esta carrera, para alzar los brazos en vencedor, por delante del líder del Movistar y del ruso Alexander Vlasov (Bora Hansgrohe), ambos a 2 segundos.



El tiempo en meta de Teuns fue del 4h.42.12, a una media de 43 por hora en los 202,1 kms que unieron la localidad de Blegny y el Muro de Huy, "El camino de las Capillas", donde a punto estuvo de producirse el milagro de ver a Valverde convertirse en el corredor más veterano de la historia ganador de esta prueba del World Tour.



Los favoritos estuvieron delante en el momento de la verdad, donde el desnivel deja clavado a más de uno. El defensor del título y doble campeón mundial Julian Alaphilippe se tuvo que conformar con la cuarta plaza, el colombiano del Ineos ganador de la Itzulia Daniel Felipe Martínez entró quinto y el esloveno Tadej Pogacar se alejó del top 10, decimosegundo a 7 segundos de Teuns.

Valverde: "Teuns ha sido el más fuerte, me ha faltado un poquito"

Alejandro Valverde se mostró "contento" con la segunda plaza en la 86 edición de la Flecha Valona, solo superado por el belga Dylan Teuns, a quien el murciano dio la enhorabuena "porque fue el más fuerte".

?? @alejanvalverde : "I gave it a go in the final, I was missing a little bit. I'm happy with this result. Today I gave everything, I couldn't do better." ??#FlecheWallonnepic.twitter.com/Dg1MAj983C — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 20, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Tengo que estar contento. Me ha faltado un poquito, al final casi me dolían más los brazos que las piernas de lo que he tenido que estirar en la última subida, pero lo he intentado hasta la meta. Teuns ha sido el más fuerte, no hay ninguna duda; enhorabuena para él", dijo Valverde en la línea de meta.



Valverde, quien el próximo lunes cumplirá 4 años, valoró el trabajo de todo su equipo en las labores de colocación y consideró su segundo puesto como una victoria.



"Gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho. Todos, sin discusión, desde el primero al último, Verona, Gregor, Lazkano, Lluís Mas, Gorka Izagirre… me han llevado perfecto todo el día, y en esa última subida Enric Mas ha puesto un ritmo fortísimo que me ha permitido llegar bien posicionado", explicó.



Después de verse en primera posición, Valverde se vio superado en los últimos 80 metros por Teuns, quien venció con una pequeña ventaja de 2 segundos.



"Dylan Teuns ha arrancado muy bien, muy continuo; quizás haya sido la subida más rápida de la historia, o al menos de las que llevo en la Flecha Valona. Hay días en que tienes la sensación de que podías haber sufrido un poco más para lograr el triunfo, pero hoy lo he dado todo. Es un segundo puesto que vale como una victoria. Llegar aquí tras una Volta a Catalunya muy complicada y hacer segundo da mucha felicidad", añadió.



El campeón del Mundo 2018, quien cumplirá 42 años el próximo lunes, hizo su última Flecha Valona, y quería comprobar su estado de forma.



"Yo veía que en casa estaba bien, pero en competición es otra cosa. Llegar aquí, terminando bien, sufriendo pero terminando bien, me da mucha esperanza para la Lieja-Bastoña-Lieja del domingo”, concluyó.