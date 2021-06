Alejandro Valverde consigue una gran victoria en la sexta etapa de la Dauphiné

Quien tuvo retuvo, y a Alejandro Valverde (Movistar), el más veterano del Dauphiné con 41 años, aún le quedan lecciones que dar. Ofreció una magistral como rematador para anotarse la sexta etapa disputada entre Loriol-sur-Drome y Le Sappey-en-Chartreuse, de 168 kilómetros, en la que Alexey Lutsenko (Astana) pasó al frente de la general.



Valverde rubricó el plan que diseñó su equipo en la primera etapa de montaña del Dauphiné. Carlos Verona seleccionó el pelotón, Miguel Ángel López lanzó al murciano y "El Bala" paró los pies al británico Tao Geoghegan para alzar los brazos por segunda vez en la temporada, recuperando una imagen que por cuestiones naturales es cada vez menos habitual.





El campeón del Mundo 2018 fue el más fuerte entre el grupo principal que gestionó la victoria en la cima de Le Sappey-en-Chartreuse. Esta vez pudo sentenciar con estocada final, como antaño, a diferencia de su triunfo reciente en el G.P Miguel Indurain, donde sorprendió en solitario. Le siguieron en meta la totalidad de hombres de la general, con Supemán, Enric Mas, Geraint Thomas y Quintana.



Como él mismo predijo, el austríaco Lukas Postlberger se hundió en los puertos previos y soltó el maillot amarillo en favor de Lutsenko, también protegido por el Astana para alcanzar el objetivo. Le siguen su compañero español Ion Izagirre a 8 segundos y el neerlandés Wilco Kelderman (Bora) a 12. Geraint Thomas (Ineos), cuarto, es el favorito mejor colocado, cuarto a 13 segundos.



La etapa ofreció montaña concentrada en los últimos 46 kilómetros, con cuatro puertos donde se debían probar los hombres de la general antes del fin de semana de alta montaña con La Plagne y Les Gets. La fuga se formó con 14 hombres, el mejor de ellos el campeón olímpico belga Van Avermaet, a 2.40 minutos. También se incrustó el rey de la montaña, el británico Matthew Holmes (Lotto Soudal), por aquello de pescar puntos para su distinguido maillot.



En jornada rápida, la avanzadilla superó el Col de la Placette (2a, 5,1 kms al 6,4 por ciento) con 2.50 de adelanto, sin inquietar apenas al pelotón que trataba de manejar el Bora para defender el maillot amarillo de Postlberger y buscar la etapa para Kelderman.



Todo cambió en el Col de Porte (2a, 7,4 kms al 6,8 por ciento), el escollo más complicado del menú. El Astana empezó la fiesta tirando a 3 kms de la cima, mostrando sus cartas. El tirón condenó la fuga, descolgó a Pöstlberger y espoleó al Movistar, que también tenía algo que decir.



De la fuga resistió el estadounidense Craddock, quien coronó solo la Cota de la Frette (3a, 3,7 kms al 5,2), que enlazaba con la subida a meta definitiva. Carlos Verona empezó el festival del Movistar asomado al balcón largo rato, hasta las primeras cuestas del Col del Sappey -En-Chartreuse (3a, 3,3 kms al 6,2).



Verona le pasó la pelota a "Supermán" López, quien adelgazó el grupo principal, donde no faltaba nadie. El colombiano puso en alerta al Ineos, que tenía los mismos planes que el conjunto telefónico, pero con Tao Geoghegan.



Atacó Gaudu, lo intentó Kuus, pero "Supemán" sacó las alas a 1,5 de meta. Valverde se soldó a rueda, a la expectativa, esperando movimientos. Y vio a Tao Geoghegan soltar la carta que el británico creía ganadora. El murciano no se desesperó. Observóm salió tras él y le superó de manera clara, suficiente para recordar que el murciano merece un respeto hasta que se baja para siempre de la bicicleta.



Este sábado la séptima etapa se disputa entre Saint-Martin-Le-Vinoux y La Plagne, jornada de montaña de 171,5 kilómetros de recorrido.

Juan Ayuso suma y sigue, gana la segunda etapa y ya es líder en el Giro Sub23

uan Ayuso (Colpack Ballan), la perla de 18 años del ciclismo español, ha asestado un golpe doble el Giro de Italia sub'23 firmando la victoria en la segunda etapa y enfundándose el maillot de líder.



Ayuso, quien tiene contrato con el equipo UAE Emirates del World Tour, se alzó con el triunfo en solitario, con un tiempo de 3h.09.29 en el trayecto de 138 kilómetros entre Riccione e Imola, superando a su compañero italiano Alessandro Verre y al eritreo Henok Mulubrhan (Team Qhubeka).



Con esta victoria Ayuso también se adelanta en la clasificación general con una ventaja de 5 segundos sobre Verre y 8 sobre Mulubrhan.



El español sigue contando con la inspiración en Italia, ya que esta temporada ya se había impuesto en el Giro Belvedere y en el Trofeo Piva.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

L'ultimo metro dei 138 km da Riccione a Imola.



The last of the 138,000 metres between Riccione and Imola.#girogiovani2021pic.twitter.com/8mmk1iXCBa — Giro d'Italia Giovani Under 23 (@giroditaliau23) June 4, 2021