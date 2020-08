Alaphilippe y Sam Bennett, las referencias del Deceuninck para el Tour

El francés Julian Alaphilippe y el irlandés Sam Bennett serán las referencias del Deceuninck Quick Step para la 107 edición del Tour de Francia que comenzará el próximo sábado en Niza.

Junto a Alaphilippe, que luchará por la general y a Bennett, un esprinter que buscará triunfos de etapa, estarán en la salida de Niza Kasper Asgreen (DIN), Tim Declercq (BEL), Dries Devenyns (BEL), Bob Jungels (LUX), Michael Morkøv (DIN) y Zdenek Stybar (CZE).

La afición francesa centrará gran parte de su atención en Alaphilippe, el hombre que iluminó la edición del año pasado con dos victorias de etapa y 14 días con el maillot amarillo.

Tras dos participaciones en el Tour, Sam Bennett volverá al Tour después de cuatro años de ausencia con el objetivo de obtener al menos una victoria y completar una serie de victorias de etapa en grandes vueltas.

Esta 107a edición ofrece un recorrido montañoso con finales en alto en Orcières-Merlette, Grand Colombier, Villard-de-Lans, Méribel y La Planchedes Belles Filles, donde la penúltima jornada será escenario de la única contrarreloj individual del Tour 2020.

"Para Alaphilippe será muy difícil repetir el Tour del año pasado, pero al mismo tiempo, no es necesario hacerlo. Iremos día a día y veremos qué pasa. Hay buenas oportunidades para él, pero puedo decirles que no estamos pensando en un escenario similar al del Tour anterior", explica Tom Steels, director de la formación belga.

