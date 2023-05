Zana le roba la gloria a Pinot en Palafavera; Thomas y Roglic meten tiempo a Joao Almeida

El italiano Filippo Zana (Jayco) se impuso en la decimoctava etapa del Giro de Italia, disputada entre Oderzo y Val di Zoldo (Palafavera), de 161 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder el británico Geraint Thomas (Ineos). Zana, uno de los componentes de la fuga del día, ganó al sprint al francés Thibaut Pinot (Groupama), levantando los brazos con un tiempo de 4h.25.12, a una media de 36,5 km/hora.

