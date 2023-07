Van Vleuten hace historia con su cuarto triunfo en el Giro de Italia

La neerlandesa Annemiek Van Vleuten, del equipo español Movistar, logró este domingo su cuarto triunfo en el Giro de Italia, que concluyó con una etapa en la que ganó al esprint la italiana Chiara Consonni.

