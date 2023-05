La UCI critica el traslado de Evenepoel en helicóptero y considera que atenta contra la "equidad"

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha lamentado que el Soudal Quick-Step haya hecho uso de un helicóptero para trasladar a sus corredores, entre ellos el favorito Remco Evenepoel, tras el final de la séptima etapa del Giro de Italia, y considera que el incidente "va en contra de los principios de juego limpio y equidad", por lo que estudiará "medidas y sanciones".

"Esto constituye una ventaja que va en contra de los principios del juego limpio y de las disposiciones reglamentarias para garantizar la igualdad de trato en el traslado de los equipos a sus hoteles", señaló el organismo. "La UCI condena firmemente este comportamiento que va en contra de los principios de juego limpio y equidad, valores fundamentales del deporte", añadió.

Además, la UCI indicó que el uso de ese tipo de transporte "va en contra del principio de reducción de la huella de carbono", tal como se establece en las especificaciones del organizador UCI WorldTour. "La UCI tomará las medidas y sanciones necesarias para garantizar que tal práctica no se produzca en el futuro", avisó.

