Tom Dumoulin abandona el Giro tras su caída en la cuarta etapa

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), con dolores en la rodilla izquierda pero sin fracturas tras la caída del pasado martes, ha tomado la salida en la quinta etapa del Giro de Italia que se disputa entre Frascati y Terracina, de 140 kilómetros, pero después de los primeros kilómetros ha tenido que abandonar al no poder soportar el dolor tras las heridas sufridas este martes.

#Giro����@tom_dumoulin's injuries have proved too painful and he is forced to abandon the @giroditalia in the early kilometres of stage 5.



All the best for a speedy recovery, Tom ❤️ pic.twitter.com/ULSjAdM0Pa