El italiano Bettiol logra el triunfo en una etapa tranquila para Bernal y sus perseguidores en la general

El ciclista Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Giro de Italia, disputada entre Rovereto y Stradella sobre 231 kilómetros, al llegar a meta en solitario tras un bonito pulso, atacando desde una nutrida fuga, con Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step).

Bettiol, en una gran forma en este Giro de Italia como escudero de Hugh Carthy, tuvo permiso para meterse en la fuga del día y explotó esas piernas para, pese al ataque lejano a 25 kilómetros de meta de Rémi Cavagna, llegar al galo y dejarle fundido para tirar sin mirar atrás hasta su tercera victoria profesional, primera del año.

El italiano, emocionado, entró en meta con los brazos en alto, dando un doble puñetazo sobre una mesa imaginaria. Pudo festejar ese festí tras una gran cacería en la que se comió a Cavagna y a un Nicolas Roche (DSM) que no pudo seguirle.

Clasificación general tras 18 etapas

· Consulta la clasificación completa del Giro

