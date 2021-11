El Giro de Italia 2022 partirá de Budapest con las tres primeras etapas en Hungría

El Giro de Italia 2022 tendrá su 'Grande Partenza' en Hungría con un total de tres etapas, incluida una crono en la capital Budapest, antes de que el recorrido de la 'Corsa Rosa' parta hacia Italia. La primera de las cuatro fechas elegidas para dar a conocer la totalidad del recorrido del Giro 2022 fue este miércoles, con el anuncio de esta 'Grande Partenza', la gran salida, que tendrá lugar en Budapest.

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

.

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

.

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro#girohungary2022pic.twitter.com/92OYf8rUcn