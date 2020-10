Geraint Thomas se retira del Giro de Italia tras dejarse más de 12 minutos en la subida al Etna

El británico Geraint Thomas (Ineos) no tomará la salida en la cuarta etapa del Giro de Italia a consecuencia de las heridas sufridas en una caída en la jornada anterior, que le llevó a perder en la cima del Etna más de 12 minutos, lo que ya le dejaba sin opciones en la general.

Considerado como uno de los grandes favoritos a la maglia rosa, el ganador del Tour de Francia 2018 fue sometido esta misma mañana a algunas pruebas que finalmente han determinado su exclusión del Giro 2020.

Thomas, de 34 años, sufrió la caída en el trayecto neutralizado antes de la salida real y el primer parte médico del pasado lunes por la noche se refería a un fuerte golpe en el costado izquierdo.

"Geraint recibió un fuerte golpe en la parte posterior de la cadera izquierda y tiene un rasguño en el brazo y la pierna izquierdos. Después de la etapa se le hicieron radiografías que mostraron que no se rompió nada, pero estamos esperando confirmación mañana (martes) por la mañana", explicó Phil Riley, médico del equipo.

Thomas cruzó la línea de meta en la cima del Etna a 12.19 minutos del vencedor de la etapa, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling).

Hoy se disputa la cuarta etapa del Giro de Italia entre Catania y Villafranca Tirrena, de 140 kilómetros de recorrido.

Este martes, el ciclista publicaba un mensaje de enfado en redes sociales: "2020, lo puedes hacer ahora. Gracias a todos por vuestros buenos deseos, chicos".

2020 you can just do one now��Thanks for all your well wishes though guys���� pic.twitter.com/UTm0JKs1Uz