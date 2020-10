Jonathan Caicedo se impone en la cima del Etna; Almeida, nuevo líder de la general, y Pello Bilbao es tercero

El ciclista Jonathan Caicedo (EF) ha ganado este lunes la tercera etapa del Giro de Italia, disputada entre Enna y Etna sobre 150 kilómetros, siendo el más fuerte de una fuga y acercándose a una 'maglia rosa' que llevará Joao Almeida (Deceuninck), en una jornada aciaga para varios candidatos al triunfo final.

