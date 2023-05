Filippo Ganna dice adiós al Giro por COVID

El italiano Filippo Ganna no continuará disputando el Giro de Italia al resultar positivo por COVID-19 este sábado, antes de la octava etapa de la 'Corsa Rosa'.

