El checo Josef Cerny se impone en la etapa marcada por el 'motín' del pelotón al comienzo del día

El ciclista checo Josef Cerny (CCC Team) logró la victoria en la decimonovena etapa del Giro de Italia, al llegar a la meta en Asti en solitario tras saltar del grupo de cinco fugados a falta de 13 kilómetros, en una jornada que será recordada por la rebelión del pelotón.La etapa dio comienzo cuatro horas y media después de lo previsto y con un recorrido recortado a la mitad por la exigencia del pelotón ciclista, que se plantó en Morbegno dispuesto a no tomar la salida para "no poner en riesgo las defensas de los corredores" ante las condiciones climatológicas, según dijo después en un comunicado la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales (CPA).

��️The extraordinary feat of @cernyjosef.

Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020!



��️L'impresa di @cernyjosef.

Guarda l'ultimo Km della tappa 19!#Giropic.twitter.com/ucCRPhFdcR