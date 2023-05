Ackermann triunfa en otra escabechina

El ciclista alemán Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) ganó este miércoles la undécima etapa del Giro de Italia, la más larga de esta 'corsa rosa' y disputada entre Camaiore y Tortona sobre 219 kilómetros, en un final de 'photo finish' tras un disputado y precioso sprint, superando el germano a Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) y a Mark Cavendish (Astana).

