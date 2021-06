El Barcelona se clasifica para la final de la Liga de Campeones

El Barça se clasificó para la final de la Liga de Campeones al superar este sábado al Nantes francés por 31-26, en un choque marcado por la soberbia actuación del meta azulgrana Gonzalo Pérez de Vargas (17 paradas) ante un rival que plantó cara hasta los últimos minutos.



Los azulgranas se enfrentarán este domingo, en pos de su décimo título, al Aalborg danés, que venció en la primera semifinal al París Saint Germain por 35-33 y dio una gran sorpresa.



Xavi Pascual, técnico del equipo español, aún no pudo contar este sábado con el lateral islandés Aron Palmarsson, que no se ha recuperado de sus molestias en el gemelo de la pierna derecha.



El arranque del Barça fue muy positivo (6-3,m.10), con tres tantos de Dika Mem, pero el Nantes, con el meta Emil Nielsen muy acertado, se acercó (9-8,m.20) con acciones de David Balaguer, Pelmachbec y Lazarov.



Con las rotaciones por ambos lados, el Barça se asentó mejor en ataque (12-9,m.23) y obligó a Alberto Entrerríos a parar el encuentro y ordenar más solidez en defensa.



El conjunto galo volvió a acercarse (12-11, m.25) y luego fue Xavi Pascual quien pidió tiempo.



La brecha se abrió de nuevo (15-12, m.29) y Damatrin cerró el primer tiempo desde el extremo con el crono a cero (15-13). La defensa del Nantes logrado en el primer período frenar a la ofensiva azulgrana.



Por medio de Valero Rivera Jr., desde la línea de siete metros, en ataque y las acciones de Nielsen en defensa, que fue yendo a menos, el Nantes llevó el empate al marcador (17-17,m.38).



Desde ese momento, las defensas y el acierto de Gonzalo Pérez de Vargas y Nielsen impidieron que el marcador se moviese con agilidad. Con 18-17 (m.44), el entrenador del Nantes pidió tiempo para organizar mejor su ataque.



Pero el Barça ganó fluidez ofensiva y velocidad con la entrada del joven central esloveno Domen Makuc (23-20, m.50).



Alberto Entrerríos optó por colocar siete jugadores en ataque sin portero y los azulgranas rompieron el partido con tantos a puerta vacía de Mortensen y Thiagus Petrus, con un increíble Gonzalo Pérez de Vargas (17 paradas/ 9 en el segundo tiempo) para un claro 29-23 (m.56) que sentenció el choque.





RESULT: @FCBhandbol are through to yet another #ehffinal4 final after beating @HBCNantes 31:26 ??#showtimeforehffinal4pic.twitter.com/q0c1SP81bj