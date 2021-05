El Recoletas Valladolid suma su cuarta victoria consecutiva; Cisne certifica su descenso

Recoletas Valladolid, 29 - Villa de Aranda, 26

El Recoletas Atlético Valladolid logró sumar su cuarta victoria consecutiva, aunque no sin sufrimiento, ya que enfrente tuvo a un entregado Villa de Aranda que no desistió en su lucha pero que, finalmente, pagó las pérdidas de balón y las imprecisiones ante un rival que no tenía su presión.

El conjunto vallisoletano salió con intensidad e impuso un alto ritmo de juego, lo que sorprendió a un Villa de Aranda al que le costó organizarse en defensa ante ese empuje inicial de los locales. Un parcial de 7-3 obligó a Alberto Suárez a solicitar un tempranero tiempo muerto.

Bidasoa-Irún, 29 - Cisne, 14

El Bidasoa-Irun ganó este miércoles en Artaleku al Dicsa Modular Cisne de goleada (29-14) y de esta manera los gallegos descienden a la División de Honor Plata.

Ningún aficionado del balonmano pudo ver el encuentro de Artaleku. Se extrañarían al ver los parciales del partido en las redes sociales de los dos equipos o en la página web de la Liga Asobal (1-1, 3-2 y 3-4 en los primeros 15 minutos). Esto se dio por la falta de precisión en ataque.

Anaitaisuna, 33 - Puerto Sagunto, 28

El Helvetia Anaitasuna venció de forma clara al Fertiberia Puerto Sagunto (33-28), volvió a ganar tras cuatro derrotas consecutivas y hundió a un conjunto valenciano que acumula seis jornadas sin lograr un triunfo.

El Anaitasuna salió a por todas con transiciones muy rápidas que cogieron desprevenida a la defensa visitante, imponiendo un ritmo alto de partido durante los primeros minutos del choque. Ander Izquierdo comenzó muy enchufado con 4 goles que dieron alas a los de Quique Domínguez.

Viveros Herol Nava, 24 - Granollers, 32

Un buen final de primera parte, y un mejor reinicio tras el descanso con defensa brillante y contra letal sentenció la victoria del Fraikin Granollers ante un Viveros Herol Nava que vio truncada su buena racha de resultados.

La primera mitad, de ritmo alto, estuvo bien controlada por el equipo visitante, con Pol Valera dirigiendo el ataque y Antonio García amenazando siempre desde los nueve metros.

Logroño, 26 - Ademar León, 33

El Ademar León se ha impuesto por 26-34 al Logroño La Rioja en un choque que se ha resuelto en el segundo tiempo, en el que los errores de los locales y la falta de ritmo permitieron al conjunto castellano sobreponerse a un mal comienzo.

El partido tuvo un comienzo frenético y en el que los ambos equipos se mostraron intratables en ataque y muy flojos en defensa pero las paradas del portero del BM Logroño, Rangel, permitieron al conjunto riojano lograr una diferencia de tres goles en los primeros once minutos (10-7).

Benidorm, 32 - Liberbank Cantabria Sinfín, 25

El Balonmano Benidorm rompió una mala dinámica de ocho partidos sin ganar con una cómoda victoria ante el Liberbank Cantabria Sinfín (32-25), que continúa sin cerrar la permanencia en la categoría.

El conjunto local, al que le costó entrar en el partido, tuvo en el cubano Ángel Rivero, autor de nueve goles, a su mejor jugador, mientras que el portero brasileño Leo Tercariol volvió a marcar las diferencias con varias paradas que marcaron el despegue de su equipo.