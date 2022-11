El polémico gol de Alemania que dejó a Polonia fuera y metió a España segunda y a ellas terceras

España derrotaba este miércoles por 23-21 a Alemania en el tercer partido de la fase de grupos del Europeo de balonmano femenino y se metía en la Ronda Principal del torneo. El resultado permitía a Las Guerreras, que habían caído ante Montenegro y Polonia, clasificarse y seguir vivas en el campeonato. Sin embargo, lo ocurrido en el final del encuentro ha levantado bastante suspicacias y quejas ya que el último gol de las germanas fue incluso celebrado por Paula Arcos.

En el último minuto del partido, España ganaba por una renta de 3 goles (23-20). Este resultado dejaba fuera a Alemania y metía a Las Guerreras en la siguiente fase, pero como terceras del Grupo D. Un tanto de las germanas lo cambiaba todo y dejaba fuera a Polonia y así pasó.

Las teutonas marcaron en los instantes finales, con cierta ayuda de las españolas, y se metían como terceras, lo que permitía a Las Guerreras no solo ser segundas del grupo si no también acceder a la Ronda Principal con 2 puntos, los que les daban la victoria sobre Alemania. Si esa diana no se hubiera producido España habría pasado de fase con 0 puntos ya que había caído con Polonia en su debut por 21-22.