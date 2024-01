Francia y Dinamarca jugarán la final del Europeo

La selección francesa masculina de balonmano y la de Dinamarca se verán las caras el domingo en la final del Campeonato de Europa 2024 de Alemania, después de superar (34-30) a Suecia y a la anfitriona (26-29) este viernes en los partidos de semifinales.

La primera semifinal puso el listón de la emoción bien alto. Francia obró un milagro para regresar a la final continental 10 años después, con un gol imposible de Elohim Prandi con el tiempo cumplido para forzar la prórroga. El tiempo extra fue de los galos, con la vigente campeona de Europa tocada por el fatal 27-27.

???? France make it ???????????????????????? to the final ???? ???????????????? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?? ???? Andreas Palicka ?? #ehfeuro2024 #heretoplay #FRASWE @FRAHandball @hlandslaget pic.twitter.com/Ms0T8zg2MN

Francia había dominado el primer tiempo con autoridad, con las paradas de Samir Bellahcene y los goles de Dika Mem, para irse 17-11 al descanso. Sin embargo, el equipo sueco dio todo en la segunda parte y dio la vuelta al marcador con el partidazo de Felix Claar y la contribución de Andreas Palicka en la portería. Jim Gottfridsson llegó a marcar el 26-28 a pocos segundos del final, pero no subió el gol por pasos de la estrella sueca.

En la contra, la campeona olímpica no tuvo tiempo de llegar a la meta rival, frenado en falta, pero con un último golpe franco lejano y el reloj en 60:00. Casi tocando el suelo, Prandi hizo el empate y en los 10 minutos extra solo existió una Francia que apeó a la campeona para buscar el oro continental 10 años después.

???? The Danish world champions will face the French Olympic champions in the final ????



???????????????? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?? ???? Renars Uscins ??#ehfeuro2024#heretoplay#GERDENpic.twitter.com/QcWJNHgrAF