El Elche Visitelche.com se proclama campeón de la Supercopa femenina

El Elche Visitelche.com consiguió este sábado su primera Supercopa de España femenina de balonmano, el segundo título de su historia, tras imponerse con autoridad (18-23) al Súper Amara Bera Bera en una final en la que las ilicitanas se mostraron muy sólidas y aprovecharon los numerosos errores de su rival.

