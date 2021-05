El Barcelona se prueba ante el Granollers antes de la Final Four

Barcelona, 39 - Fraikin Granollers, 23

El duelo catalán de la Liga ASOBAL, con todo resuelto tanto para el Barça como para el Fraikin Granollers, ha sido un choque de guante blanco en el que la superioridad azulgrana (39-23) no ha dado opción a los vallesanos, pesando los dos equipos en su futuro próximo.



Para el Barça la mira está ahora en la Copa Asobal y la Final Four de la Liga de Campeones los dos torneos que le restan y para el Granollers la lucha por una plaza europea la próxima temporada.



Si algo merece destacarse es la gran actuación de los dos metas: Marc Guardia por el Granollers y Kevin Möller en el Barça, ambos con 18 y un factor clave: 18 pérdidas visitantes y 16 contraataques azulgranas.



A falta de una jornada para el final de la competición liguera y tras el triunfo de hoy y campeón desde hace varias jornadas, el Barça ya suma 86 encuentro consecutivos (85 victorias y un empate) sin conocer la derrota.



La última fue precisamente en el Palau ante el Fraikin Granollers (27-28) el 13 de abril de 2018. Además, el Barça ha cortado la racha de nueve victorias consecutivas de los vallesanos que, aún así, siguen manteniendo sus opciones de estar en Europa la próxima temporada.



Sin Aron Palmarsson, Timothey N' Guessan y Luka Cindric lesionados, el Barça salió lanzado como siempre ante un rival que apenas aguantó (5-3 m.5) porque los contraataques del Barça (8 de 10 en la primera mitad) y las pérdidas (12) desarbolaron al equipo de Antonio Rama.



Por suerte para los vallesanos, que no contaron con Marc Guardia, el marcador no fue más amplio por las doce paradas en este periodo de su meta Marc Guardia, aunque el azulgrana Kevin Möller, le fue a la zaga con ocho.



Pascual rotó a todos sus hombres en apenas quince minutos y ofreció una variante nueva colocando al extremo zurdo esloveno Blaz Janc como lateral derecho rotando con Jure Dolenec y Dika Mem para refrescar efectivos en esa posición.



También el portugués Luis Frade tuvo muchos minutos en el pivote como relevo de Ludovic Fábregas, sumando 6 tantos. La máxima ventaja del Barça fue de 17 tantos (35-18, m.49).



FICHA DEL PARTIDO



39 - Barça (20+19): Möller; Áleix Gómez (4), Mem (2), Fábregas (4), Thiagus Petrus (-), Lángaro (3), Mortensen (5) - siete inicial - Raúl Enterríos (3), Janc (2), Álex Pascual (5), Makuc (1), Sorhaindo (1) Dolenec (2), Dioucou (1), Frade (6) y Pérez de Vargas (P.S.).



23 - Fraikin Granollers (11+12): Guardia; Gassama (2), Alex Márquez (2), Esteban Salinas (3), Lancina (2), Antonio García (3,1p), Adrià Martínez (1) -siete inicial- Valera (4,1p2), Chema Márquez (2), Gurri (2), Franco (-), Edgar Pérez (1), De Sande (1) y Sastre (p.s.).



Árbitros: Óscar Raluy (Canarias) y Ángel Sabroso (Canarias).



Exclusiones: A Raúl Entrerríos (m.12), Fábregas (m.28) por el Barça y a A.Márquez (m.38) por el Granollers.



Marcador cada cinco minutos: 5-2,7-3, 11-5, 15-8, 18-11, 20-11 (descanso) 25-13, 28-16, 32-18, 35-18, 37-21 y 39-23 (final).



Incidencias: Encuentro aplazado de la 32ª jornada de la de la Liga Asobal disputado en el Palau Blaugrana ante unos 350 espectadores.