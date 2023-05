El Barcelona se medirá al Magdeburgo en las semifinales de la Final Four

El Barça, vigente campeón, se enfrentará al Magdeburgo alemán en la semifinal de la 'Final Four' del 17 y 18 de junio, mientras que el Paris Saint Germain francés jugará contra el Kielce polaco, entrenado por Talant Djushebaev, según deparó el sorteo celebrado este martes en Colonia (Alemania).

Será la undécima presencia del Barca en la decimocuarta edición de la fase final de Colonia donde han sumando 4 títulos (2011, 2015,2021 y 2022) en siete finales. En esta edición lucharán por su duodécimo título de la máxima competición europea frente a un debutante.

The last 4 teams of this #ehfcl season meet at the TruckScout24 #ehffinal4

Se trata de Magdeburgo de Bennet Wieger, que es una legión extranjera formada por jugadores daneses, islandeses suizos, suecos, eslovenos, noruegos, holandeses, polacos y alemanes que forman un bloque compacto y que está temporada solo ha realizado dos fichajes: el meta suizo Nikola Portner y su compatriota, el pivote Lucas Meister.

Liderados por su 'estrella', el lateral zurdo islandés Ingi Magnusson, MVP y máximo goleador de la pasada Bundesliga, la efectividad viene de la mano del lateral zurdo holandés Kay Smits, su máximo goleador con 78 tantos, del sueco y extremo derecho Daniel Petersson y del lateral Phillip Weber.

We have tried to compress in less than 1 minute all the magic of Kay Smits in her 2nd Leg Quarter-Finals match and it has been impossible.



At least we leave here some of his plays for you to enjoy!